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22 июля, 19:14

"Рубин" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче с шестью голами

"Рубин" победил "Пари НН" в матче первого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:2.

Голами в составе казанцев отметились Мирлинд Даку (4-я минута), Александр Зотов (33), Валентин Вада (42) и Дмитрий Кабутов (90+1). У хозяев отличились Зе Турбо (3) и Валерий Царукян (71).

Во втором туре "Рубин" 27 июня в Казани примет "Зенит", "Пари НН" в тот же день сыграет дома с ЦСКА.

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Накануне, 21 июля, в РПЛ состоялся матч дебютантов между "Химками" и махачкалинским "Динамо". Команды смогли набрать по первому очку в сезоне, сыграв вничью.

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Telegram / Мир Российская Премьер-Лига

Артур Лапсаков
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