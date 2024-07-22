"Рубин" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче с шестью голами

"Рубин" победил "Пари НН" в матче первого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:2.

Голами в составе казанцев отметились Мирлинд Даку (4-я минута), Александр Зотов (33), Валентин Вада (42) и Дмитрий Кабутов (90+1). У хозяев отличились Зе Турбо (3) и Валерий Царукян (71).

Во втором туре "Рубин" 27 июня в Казани примет "Зенит", "Пари НН" в тот же день сыграет дома с ЦСКА.