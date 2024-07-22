"Рубин" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче с шестью голами
"Рубин" победил "Пари НН" в матче первого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:2.
Голами в составе казанцев отметились Мирлинд Даку (4-я минута), Александр Зотов (33), Валентин Вада (42) и Дмитрий Кабутов (90+1). У хозяев отличились Зе Турбо (3) и Валерий Царукян (71).
Во втором туре "Рубин" 27 июня в Казани примет "Зенит", "Пари НН" в тот же день сыграет дома с ЦСКА.
Накануне, 21 июля, в РПЛ состоялся матч дебютантов между "Химками" и махачкалинским "Динамо". Команды смогли набрать по первому очку в сезоне, сыграв вничью.
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