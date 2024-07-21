"Спартак" был сокрушён в Оренбурге в первом матче Станковича

Московский "Спартак" начал сезон с поражения в Оренбурге со счётом 0:2. Это был первый официальный матч красно-белых под руководством Деяна Станковича.

Авторами голов стали Матиас Перес и Эмирджан Горлюк на 62-й и 67-й минутах. Причём второй гол случился после ошибки вратаря красно-белых Александра Максименко.

Серб Станкович возглавил "Спартак" в мае, придя на смену боснийцу Владимиру Слишковичу. Под руководством прошлого тренера московский клуб выиграл четыре матча и трижды сыграл вничью, но не смог выйти в Суперфинал Кубка России, уступив "Балтике". Кроме того, клуб лишился Квинси Промеса, который влип в неприятную историю в ОАЭ на сборе команды.