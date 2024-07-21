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21 июля, 20:20

"Спартак" был сокрушён в Оренбурге в первом матче Станковича

"Спартак" проиграл "Оренбургу" в первом официальном матче Станковича

Матиас Перес забивает первый гол "Спартаку". 21 июля 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Оренбург"

Матиас Перес забивает первый гол "Спартаку". 21 июля 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Оренбург"

Московский "Спартак" начал сезон с поражения в Оренбурге со счётом 0:2. Это был первый официальный матч красно-белых под руководством Деяна Станковича.

Авторами голов стали Матиас Перес и Эмирджан Горлюк на 62-й и 67-й минутах. Причём второй гол случился после ошибки вратаря красно-белых Александра Максименко.

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Серб Станкович возглавил "Спартак" в мае, придя на смену боснийцу Владимиру Слишковичу. Под руководством прошлого тренера московский клуб выиграл четыре матча и трижды сыграл вничью, но не смог выйти в Суперфинал Кубка России, уступив "Балтике". Кроме того, клуб лишился Квинси Промеса, который влип в неприятную историю в ОАЭ на сборе команды.

"Краснодар", боровшийся до последнего с "Зенитом" в борьбе за чемпионство в прошлом сезоне начал сезон с поражения петербуржцам в игре за Суперкубок России, а также с ничьей в Грозном с местным "Ахматом".

Артур Лапсаков
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