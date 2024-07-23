В Минприроды Кубани опровергли данные о крокодиле в реке под Тимашевском

В Краснодарском крае сотрудники Минприроды обследовали реку Кирпили после получения информации о том, что там будто бы видели крокодила. О результатах обследования водоёма и берега пресс-служба Минприроды рассказала в телеграм-канале.

Специалисты использовали тепловизоры и световые приборы, но никаких следов крокодила не обнаружили. Однако были найдены характерные вылазки выдры кавказской и ондатры. Также была обнаружена черепаха с расколотым панцирем, которую якобы разодрал крокодил, однако она погибла из-за винта маломерного судна.

При опросе жителя Дербентского поселения, который и сообщил о крокодиле, выяснилось, что животное он видел издалека. А опознать хищника ему помог виртуальный голосовой помощник.