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23 июля, 01:46

В Минприроды Кубани опровергли данные о крокодиле в реке под Тимашевском

В Краснодарском крае сотрудники Минприроды обследовали реку Кирпили после получения информации о том, что там будто бы видели крокодила. О результатах обследования водоёма и берега пресс-служба Минприроды рассказала в телеграм-канале.

Специалисты использовали тепловизоры и световые приборы, но никаких следов крокодила не обнаружили. Однако были найдены характерные вылазки выдры кавказской и ондатры. Также была обнаружена черепаха с расколотым панцирем, которую якобы разодрал крокодил, однако она погибла из-за винта маломерного судна.

При опросе жителя Дербентского поселения, который и сообщил о крокодиле, выяснилось, что животное он видел издалека. А опознать хищника ему помог виртуальный голосовой помощник.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Московском зоопарке поселился кайман, которого изъяли из ресторана. Сейчас животное находится на карантине. За это время для него подготовят вольер с бассейном и отапливаемыми берегами.

Обложка ©

Unsplash / Jen Palmer

Анатолий Симоненко
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