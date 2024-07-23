В Газе разрушили офис телеканала RT Arabic
Последствия пребывания израильских военных в офисе RT Arabic в Газе. Обложка © Telegram / Майя Манна
Израильские военные взорвали входную дверь офиса RT Arabic в Газе, использовав его как штаб для операций обстрела больницы "Аль-Шифа". Уходя, они устроили погром. Об этом в телеграм-канале рассказала глава арабской службы телеканала RT Майя Манна.
"Никто из наших сотрудников не пострадал, но мы всё равно опасаемся за жизнь и здоровье нашей съёмочной группы", — написала Манна.
Последствия пребывания израильских военных в офисе RT Arabic в Газе. Видео © Telegram / Майя Манна
Ранее сообщалось, что почти 39 тысяч человек погибло в результате действий израильской армии в рамках военной операции в секторе Газа. Число жертв насчитывается с октября 2023 года.