В Газе разрушили офис телеканала RT Arabic

Израильские военные взорвали входную дверь офиса RT Arabic в Газе, использовав его как штаб для операций обстрела больницы "Аль-Шифа". Уходя, они устроили погром. Об этом в телеграм-канале рассказала глава арабской службы телеканала RT Майя Манна.

"Никто из наших сотрудников не пострадал, но мы всё равно опасаемся за жизнь и здоровье нашей съёмочной группы", — написала Манна.

Последствия пребывания израильских военных в офисе RT Arabic в Газе. Видео © Telegram / Майя Манна