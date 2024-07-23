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22 июля, 22:09

"Вперёд к миллиарду": Дуров озвучил новое число ежемесячных посетителей Telegram

Дуров: Ежемесячная аудитория Telegram выросла до 950 миллионов человек

Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram теперь составляет 950 миллионов человек. Об этом в своём телеграм-канале рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

"Только весной было 900 миллионов. Вперёд к миллиарду", — написал он.

Дуров показал свой бюджетный телефон, который расплавился на дубайской жаре
Дуров показал свой бюджетный телефон, который расплавился на дубайской жаре

Ранее Дуров рассказал, что Telegram станет показывать страну и месяц регистрации публичных аккаунтов. Такие меры направлены на борьбу с мошенничеством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Muhammad Alimaki

Анатолий Симоненко
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