"Вперёд к миллиарду": Дуров озвучил новое число ежемесячных посетителей Telegram

Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram теперь составляет 950 миллионов человек. Об этом в своём телеграм-канале рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

"Только весной было 900 миллионов. Вперёд к миллиарду", — написал он.