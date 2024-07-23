"Вперёд к миллиарду": Дуров озвучил новое число ежемесячных посетителей Telegram
Дуров: Ежемесячная аудитория Telegram выросла до 950 миллионов человек
Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram теперь составляет 950 миллионов человек. Об этом в своём телеграм-канале рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.
"Только весной было 900 миллионов. Вперёд к миллиарду", — написал он.
Ранее Дуров рассказал, что Telegram станет показывать страну и месяц регистрации публичных аккаунтов. Такие меры направлены на борьбу с мошенничеством.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Muhammad Alimaki