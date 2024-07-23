"Целое искусство": Аналитик раскрыл способы вербовки украинских спецслужб

СБУ и ГУР Минобороны Украины вербуют в свои ряды, пользуясь специальной технологией, в которой участвуют люди и боты, рассказал "Царьграду" политический аналитик Дмитрий Соин. Так, спецслужбы просеивают гигантские объёмы данных в Сети и всех доступных источниках, анализируют и благодаря этому находят людей, которые теоретически и практически могут быть целями вербовки.

"И с ними уже начинают работать. Легенды могут быть самые разные. Начиная от просто знакомства, дружбы, общих интересов. Человека начинают прощупывать в процессе коммуникации. Работают и непосредственно вербовщики, и аналитики, и другие дополнительные специалисты. И в зависимости от течения диалога принимаются те или иные решения. Например, о том, когда именно сделать вербовочное предложение. Вербовочное предложение — это целое искусство. Оно тщательно подготавливается и санкционируется целым рядом руководителей", — рассказал Соин.

По его словам, эта схема используется в том числе при вербовке под угон самолёта, диверсию на боевом корабле, устранение высокопоставленных офицеров. А все теракты, которые готовились против России, санкционировались, скорее всего, на уровне руководителей ГУР и СБУ.