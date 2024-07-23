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23 июля, 02:58

Харрис набрала достаточную поддержку делегатов для роли кандидата в президенты

Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое для формального утверждения в качестве кандидата в президенты от Демократической партии количество голосов, передаёт агентство Associated Press.

К вечеру понедельника по времени Восточного побережья Харрис заручилась поддержкой 2538 делегатов из необходимых 1976 голосов. Окончательное распределение голосов состоится на съезде партии в Чикаго с 19 по 22 августа.

Байден по аудиосвязи пообещал поддерживать Харрис в предвыборной гонке
Байден по аудиосвязи пообещал поддерживать Харрис в предвыборной гонке

Ранее стало известно, что предвыборная кампания Харрис за 24 часа после объявления о планах участвовать в гонке от Демократической партии собрала 81 млн долларов.

Обложка ©

ТАСС / Pool / ABACA

Анатолий Симоненко
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