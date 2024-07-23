Харрис набрала достаточную поддержку делегатов для роли кандидата в президенты
Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое для формального утверждения в качестве кандидата в президенты от Демократической партии количество голосов, передаёт агентство Associated Press.
К вечеру понедельника по времени Восточного побережья Харрис заручилась поддержкой 2538 делегатов из необходимых 1976 голосов. Окончательное распределение голосов состоится на съезде партии в Чикаго с 19 по 22 августа.
Ранее стало известно, что предвыборная кампания Харрис за 24 часа после объявления о планах участвовать в гонке от Демократической партии собрала 81 млн долларов.
Обложка ©
ТАСС / Pool / ABACA