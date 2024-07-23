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23 июля, 05:16

Психический дискомфорт способен вызвать импотенцию, предупредил врач

Врач Гончиков: Стресс и диабет могут вызвать импотенцию

У мужчин, имеющих проблемы с сосудами, может случиться эректильная дисфункция вследствие замыкания артерий, что приводит к ограничению кровотока к половому органу, предупредил "Газету.ru" андролог-уролог Батор Гончиков.

"Стресс, депрессия, тревога и другие психологические проблемы могут оказывать влияние на половую функцию. Психический дискомфорт может вызывать снижение либидо и приводить к проблемам с эрекцией", — пояснил Гончиков.

На мужскую силу влияют и хронические заболевания, например диабет и повышенное давление. Ряд лекарств вроде противоаллергических, противохолестериновых препаратов, антидепрессантов может также влиять на половую функцию. Поэтому при приёме новых лекарств нужно следить за побочными эффектами и консультироваться с врачом.

Назван алкогольный напиток, который повышает риск импотенции
Назван алкогольный напиток, который повышает риск импотенции

Импотенцию могут вызывать низкая самооценка, конфликты с партнёром либо всё это в сочетании с физиологией. Если случились проблемы с эрекцией, нужно обратиться к урологу. Эксперт успокоил, что импотенция — обратимое состояние, главное — найти верный подход в лечении.

Ранее врач – уролог-андролог предупредил, что причиной серьёзных проблем со здоровьем у мужчин — вплоть до бесплодия и импотенции — может стать ношение узкого нижнего белья. В этом случае происходит перегрев тестикул, из-за чего снижается выработка тестостерона.

Обложка ©

Unsplash / Tessa Rampersad

Анатолий Симоненко
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