Психический дискомфорт способен вызвать импотенцию, предупредил врач

У мужчин, имеющих проблемы с сосудами, может случиться эректильная дисфункция вследствие замыкания артерий, что приводит к ограничению кровотока к половому органу, предупредил "Газету.ru" андролог-уролог Батор Гончиков.

"Стресс, депрессия, тревога и другие психологические проблемы могут оказывать влияние на половую функцию. Психический дискомфорт может вызывать снижение либидо и приводить к проблемам с эрекцией", — пояснил Гончиков.

На мужскую силу влияют и хронические заболевания, например диабет и повышенное давление. Ряд лекарств вроде противоаллергических, противохолестериновых препаратов, антидепрессантов может также влиять на половую функцию. Поэтому при приёме новых лекарств нужно следить за побочными эффектами и консультироваться с врачом.

Импотенцию могут вызывать низкая самооценка, конфликты с партнёром либо всё это в сочетании с физиологией. Если случились проблемы с эрекцией, нужно обратиться к урологу. Эксперт успокоил, что импотенция — обратимое состояние, главное — найти верный подход в лечении.