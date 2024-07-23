Залужный потребовал у жителей Запада принести кое-что в жертву ради Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в первый раз выступил перед публикой с момента своего назначения послом Украины в Великобритании. Текст речи, которую он произнёс в британском оборонном институте RUSI, продублирован в его телеграм-канале.

"В ходе обсуждения поднимались важные вопросы безопасности, включая вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми к их дальнейшему противостоянию", — произнёс Залужный.

По его словам, жители западных стран должны принести в жертву часть своих свобод, чтобы выжить в условиях угрозы новых конфликтов. А политические лидеры, по его мнению, должны мобилизовать общество. Залужный озвучил также идею, что Запад должен использовать Украину как площадку для проверки новых технологий и вооружений, так как сама страна не в состоянии создавать их в нужных количествах.