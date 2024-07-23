В Сумской и Запорожской областях повреждены "объекты критической инфраструктуры"
Украина заявила о повреждении критической инфраструктуры в Сумской и Запорожской областях. Во всём винят российские удары.
Так, в ночь на вторник в Сумской области были повреждены несколько объектов критической инфраструктуры Шосткинской городской общины.
"В ночь на 23 июля нанесён авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады (городской общины - ред.)", — сообщила администрация области.
О каких именно объектах говорится — руководство не уточнило. На данный момент ликвидация всех последствий удара и аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются.
В Запорожье же также в ночь на вторник повреждения получили ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части области. Глава местной администрации Иван Федоров заявил, что "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры" после взрывов. Конкретные объекты чиновник также не назвал.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в результате атак под Харьковом также была повреждена железнодорожная инфраструктура. Были застронуты здания и подвижной состав. Также там задело контактную сеть на выезде из Харькова. Иных подробностей не приводится.