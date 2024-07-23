Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 05:40

В Сумской и Запорожской областях повреждены "объекты критической инфраструктуры"

Украина заявила о повреждении критической инфраструктуры в Сумской и Запорожской областях. Во всём винят российские удары.

Так, в ночь на вторник в Сумской области были повреждены несколько объектов критической инфраструктуры Шосткинской городской общины.

"В ночь на 23 июля нанесён авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады (городской общины - ред.)", — сообщила администрация области.

Инфраструктура НПЗ повреждена в Туапсе после атаки дрона ВСУ
Инфраструктура НПЗ повреждена в Туапсе после атаки дрона ВСУ

О каких именно объектах говорится — руководство не уточнило. На данный момент ликвидация всех последствий удара и аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются.

В Запорожье же также в ночь на вторник повреждения получили ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части области. Глава местной администрации Иван Федоров заявил, что "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры" после взрывов. Конкретные объекты чиновник также не назвал.

Ранее Life.ru рассказал о том, что в результате атак под Харьковом также была повреждена железнодорожная инфраструктура. Были застронуты здания и подвижной состав. Также там задело контактную сеть на выезде из Харькова. Иных подробностей не приводится.

Обложка ©

freepik

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров