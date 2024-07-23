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23 июля, 06:19

Разведчик рассказал, как наши парни всего за пару минут вычисляют координаты офицеров ВСУ

Разведчик "Гамбит": Координаты высших офицеров ВСУ засекаем за минуты

Российские военнослужащие могут за считанные минуты выудить данные о местоположении командного состава ВСУ, поскольку те пользуются системой спутниковой связи "Иридиум". Об этом сообщил РИА "Новости" офицер с позывным "Гамбит".

"Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ. Буквально, только выход (на связь – Прим. Life.ru) был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаём заинтересованным подразделениям", — пояснил разведчик.

С его слов, после этого командующие подразделениями решают — нанести по цели удар или устроить за ней слежку.

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А иногда наводку на координаты командующих ВСУ можно получить даже без использования всяких новейших систем слежения. Ранее украинские солдаты слили нашим подразделениям координаты офицерского бункера в Кривом Роге, который некоторое время спустя был накрыт российскими "Кинжалами".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Владимир Озеров
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