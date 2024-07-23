Разведчик рассказал, как наши парни всего за пару минут вычисляют координаты офицеров ВСУ

Российские военнослужащие могут за считанные минуты выудить данные о местоположении командного состава ВСУ, поскольку те пользуются системой спутниковой связи "Иридиум". Об этом сообщил РИА "Новости" офицер с позывным "Гамбит".

"Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ. Буквально, только выход (на связь – Прим. Life.ru) был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаём заинтересованным подразделениям", — пояснил разведчик.

С его слов, после этого командующие подразделениями решают — нанести по цели удар или устроить за ней слежку.