Подполковник сообщил, что ВСУ бросили свои позиции в Макеевке
Подполковник Марочко: ВСУ отступили из Макеевки из-за высоких потерь
Украинская армия понесла ощутимые потери в населённом пункте Макеевка. Из-за этого им пришлось оставить свои позиции и отойти на запасные рубежи к северо-западу от населённого пункта.
"Они оставили свои позиции, которые занимали длительное время, и отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населённого пункта", — сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА "Новости".
По его словам, последней каплей перед отступлением ВСУ стало нанесение мощного удара российскими ВС.
Положительная динамика наблюдается у ВС РФ и в боях за Красногоровку в ДНР. По словам Дениса Пушилина, там российские солдаты каждый день оттесняют ВСУ, освобождая всё новые дома и улицы в городе. Украинская армия не хочет отдавать этот пункт, поскольку он представляет для них большую важность в плане логистики.
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