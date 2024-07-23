Подполковник сообщил, что ВСУ бросили свои позиции в Макеевке

Украинская армия понесла ощутимые потери в населённом пункте Макеевка. Из-за этого им пришлось оставить свои позиции и отойти на запасные рубежи к северо-западу от населённого пункта.

"Они оставили свои позиции, которые занимали длительное время, и отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населённого пункта", — сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА "Новости".

По его словам, последней каплей перед отступлением ВСУ стало нанесение мощного удара российскими ВС.