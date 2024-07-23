Харрис "напала" на Трампа в первый день своей предвыборной компании

Вице-президент США Камала Харрис начала свою предвыборную компанию и сразу же заявила о том, что бывший президент Дональд Трамп является преступником. Её слова приводит Politico.

"Я была избрана генеральным прокурором, а до этого я была прокурором в зале суда. В этих ролях я брала на себя преступников всех мастей. Хищники, которые издевались над женщинами. Мошенники, которые обдирали потребителей. Жулики, нарушившие правила ради собственной выгоды. Так что услышьте меня, когда я скажу: я знаю тип Дональда Трампа", — заявила она.

По информации источника издания, вице-президент решила выбрать в данной гонке стратегию для "нападок" на Трампа. На данный момент Харрис пытается очернить оппонента. Она продолжает обращать внимание публики на то, что она "прокурор", а он — "преступник".