Харрис "напала" на Трампа в первый день своей предвыборной компании
Вице-президент США Камала Харрис начала свою предвыборную компанию и сразу же заявила о том, что бывший президент Дональд Трамп является преступником. Её слова приводит Politico.
"Я была избрана генеральным прокурором, а до этого я была прокурором в зале суда. В этих ролях я брала на себя преступников всех мастей. Хищники, которые издевались над женщинами. Мошенники, которые обдирали потребителей. Жулики, нарушившие правила ради собственной выгоды. Так что услышьте меня, когда я скажу: я знаю тип Дональда Трампа", — заявила она.
По информации источника издания, вице-президент решила выбрать в данной гонке стратегию для "нападок" на Трампа. На данный момент Харрис пытается очернить оппонента. Она продолжает обращать внимание публики на то, что она "прокурор", а он — "преступник".
Ранее Life.ru рассказал о том, что вице-президент смогла набрать необходимое количество голосов для формального утверждения в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. К вечеру понедельника по времени Восточного побережья Харрис заручилась поддержкой 2538 делегатов из необходимых 1976 голосов. Окончательное распределение голосов состоится на съезде партии в Чикаго с 19 по 22 августа.
X / Kamala Harris