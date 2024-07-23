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23 июля, 10:10

"Здесь вовсе не Мордор": Американский боец СВО Коготь рассказал правду о России

Бывший сержант американской армии воюет за Россию в зоне СВО

Доброволец Уилл Пуэлло. Фото © "Вечерняя Москва"

Доброволец Уилл Пуэлло. Фото © "Вечерняя Москва"

В российские части, располагающиеся в зоне СВО, прибывают добровольцы со всего мира. В их числе оказался и бывший сержант американской армии Уилл Пуэлло, получивший позывной Коготь. Пообщаться с военным удалось "Вечерней Москве".

Уилл рассказал, как родные и друзья отнеслись к его решению вступить в ряды ВС РФ. До этого он около десяти лет служил в американских ВВС, а также был членом городского совета в Бостоне. Американец признался, что поставил своих близких перед фактом, не став ничего с ними обсуждать. И если родители одобрили такой шаг сына — уехать в зону СВО и воевать за Россию, то друзья не были в восторге и пытались отговорить.

В нашей стране Уилл находится с января 2024 года. Сначала он приехал в Москву, а затем через Ростов-на-Дону попал в ДНР. Американец оказался приятно удивлён гостеприимством и дружелюбием россиян. Он выразил надежду, что его друзья также прилетят в РФ и изменят своё мнение о жителях страны.

"Надеюсь, что когда-нибудь они тоже приедут сюда, посмотрят на прекрасную Москву и зададут себе вопрос: "А может быть, я хочу здесь остаться?" Они сразу поймут, что здесь вовсе никакой не Мордор, как часто рисуют Россию западные СМИ", — заявил Уилл Пуэлло.

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Ранее Life.ru писал, что в числе участников СВО оказался потомок императора Николая I по женской линии Гавриил Дорошин. Старшая дочь императора Мария Николаевна — его прабабушка в восьмом колене.

Алёна Зиновьева
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