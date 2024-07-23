Слаба и безнадёжна: В ЕС назвали Харрис "невидимым" кандидатом на выборах США Politico: В Евросоюзе не верят, что вице-президент США Харрис победит на выборах 23 июля, 10:43 Камала Харрис. Обложка © ТАСС / АР

Вице-президент США Камала Харрис не способна одержать победу на президентских выборах, потому что она слаба и безнадёжна. Так считает член исполнительного совета Европейского центробанка Изабель Шнабель, сказанные ею в начале 2024 года слова приводит Politico.

"Им следовало бы с самого начала выдвинуть другого кандидата вместо Камалы Харрис... Она никогда не выиграет выборы, я имею в виду, что это безнадёжно... Я даже не знаю её, потому что она была настолько невидимой", — сказала Шнабель в частной беседе, не зная, что в это время работал микрофон.

По её мнению, Демократическая партия США провально провела отбор кандидатов на предстоящие выборы. Что касается Харрис, то она не может даже удержать внимание аудитории и всегда говорит с телесуфлёра, напомнила Шнабель. Сейчас, по её убеждению, нет смысла говорить, каким президентом могла бы стать Харрис, а важно оценить, есть ли у неё вообще минимальные шансы одолеть своего соперника Дональда Трампа.

Напомним, президент США Джо Байден отказался баллотироваться на новый срок. В предвыборной гонке его сменила Камала Харрис. Она уже смогла набрать необходимое количество голосов для формального утверждения в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. К вечеру понедельника по времени Восточного побережья Харрис заручилась поддержкой 2538 делегатов из необходимых 1976 голосов. Окончательное распределение голосов состоится на съезде партии в Чикаго с 19 по 22 августа.

Авторы Татьяна Миссуми