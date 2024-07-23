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23 июля, 09:12

В ГД предложили платить по 100 тысяч за сведения о местах проживания нелегалов

Россиянам предложили выплачивать по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов. Депутат Госдумы Сергей Каргинов направил соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает SHOT.

По словам автора инициативы, такие меры помогут выявлять нелегалов, которые представляют опасность для страны. Он отметил, что вознаграждения подтолкнут жителей активнее сообщать о местах скоплениях нелегально проживающих иностранцев.

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Ранее в СК РФ призвали дополнить меры по контролю за мигрантами. Так, предлагается ввести биометрию, дактилоскопию, а также цифровой учёт мест проживания приехавших из-за рубежа. Такое предложение СК уже направил в Государственную думу.

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Life.ru

Александра Мышляева
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