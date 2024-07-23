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23 июля, 09:30

СБ Грузии расследует подготовку теракта против главы правящей партии Иванишвили

Председатель партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / AP / Shakh Aivazov

Председатель партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / AP / Shakh Aivazov

Служба Государственной безопасности Грузии расследует дело об организации теракта против основателя и почётного председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили и против её высокопоставленных членов. Об этом говорится в материале грузинского телеканала "Имеди".

Согласно информации телеканала, в суде на протяжении последних нескольких дней проходят опросы людей по делу о теракте, преимущественно это воевавшие на Украине наёмники. Один из таких солдат удачи по имени Гела Кахабришвили подтвердил журналистам, что ставший поводом для расследования теракт готовился именно против Иванишвили.

"Да, Бидзина Иванишвили", — сообщил наёмник сотрудникам прессы.

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Напомним, на днях стало известно о том, что граждан Грузии, добровольно отправившихся на Украину и примкнувших к ВСУ, по возвращении домой начали вызывать на допросы в Службу госбезопасности. Об этом один из солдат удачи по имени Надим Хмаладзе рассказал в личной соцсети. Помимо него в столичном суде Грузии опросили Важу Цецадзе и Лашу Чигладзе, которые также принимали участие в сражениях на украинской стороне.

Юрий Лысенко
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