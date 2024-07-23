СБ Грузии расследует подготовку теракта против главы правящей партии Иванишвили

Служба Государственной безопасности Грузии расследует дело об организации теракта против основателя и почётного председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили и против её высокопоставленных членов. Об этом говорится в материале грузинского телеканала "Имеди".

Согласно информации телеканала, в суде на протяжении последних нескольких дней проходят опросы людей по делу о теракте, преимущественно это воевавшие на Украине наёмники. Один из таких солдат удачи по имени Гела Кахабришвили подтвердил журналистам, что ставший поводом для расследования теракт готовился именно против Иванишвили.

Напомним, на днях стало известно о том, что граждан Грузии, добровольно отправившихся на Украину и примкнувших к ВСУ, по возвращении домой начали вызывать на допросы в Службу госбезопасности. Об этом один из солдат удачи по имени Надим Хмаладзе рассказал в личной соцсети. Помимо него в столичном суде Грузии опросили Важу Цецадзе и Лашу Чигладзе, которые также принимали участие в сражениях на украинской стороне.