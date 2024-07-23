В Кремле призвали не делать из Арктики "землю раздора" после нового шага Пентагона
Песков: Россия не хочет, чтобы Арктика становилась "территорией раздора"
Атомный ледокол "Ленин" в Мурманске. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry
Москва серьёзно относится к Арктике и делает шаги к тому, чтобы регион не превратился в "землю раздора". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обновлённом подходе США по Арктике.
"Арктика также является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и территорией нагнетания напряжённости", — отметил представитель Кремля.
Песков обратил внимание на то, что в новой стратегии от Пентагона по Арктике прослеживаются намёки на конфронтацию.
Ранее в Пентагоне заявили, что США должны быть готовы к "стратегической конкуренции" в Арктике. Также Штаты в обновлённой стратегии заявили, что страна собирается проводить в регионе самостоятельные и международные военные учения.