В Кремле призвали не делать из Арктики "землю раздора" после нового шага Пентагона

Москва серьёзно относится к Арктике и делает шаги к тому, чтобы регион не превратился в "землю раздора". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обновлённом подходе США по Арктике.

"Арктика также является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и территорией нагнетания напряжённости", — отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что в новой стратегии от Пентагона по Арктике прослеживаются намёки на конфронтацию.