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Регион
23 июля, 09:43

В Кремле призвали не делать из Арктики "землю раздора" после нового шага Пентагона

Песков: Россия не хочет, чтобы Арктика становилась "территорией раздора"

Атомный ледокол "Ленин" в Мурманске. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Атомный ледокол "Ленин" в Мурманске. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Москва серьёзно относится к Арктике и делает шаги к тому, чтобы регион не превратился в "землю раздора". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обновлённом подходе США по Арктике.

"Арктика также является стратегическим районом для нашей страны. Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и территорией нагнетания напряжённости", — отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что в новой стратегии от Пентагона по Арктике прослеживаются намёки на конфронтацию.

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Ранее в Пентагоне заявили, что США должны быть готовы к "стратегической конкуренции" в Арктике. Также Штаты в обновлённой стратегии заявили, что страна собирается проводить в регионе самостоятельные и международные военные учения.

Владимир Озеров
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