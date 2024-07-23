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23 июля, 10:00

Песков: Кремль не комментирует призыв США освободить осуждённых в РФ журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

За комментарием по поводу призыва посольства США к освобождению осуждённой в России журналистки Алсу Курмашевой стоит обратиться к МИД РФ. Об этом в беседе заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве", — посоветовал официальный представитель Кремля.

Песков оставил в тайне сведения об обмене с США журналиста-шпиона Гершковича
Песков оставил в тайне сведения об обмене с США журналиста-шпиона Гершковича

Напомним, что вчера редактора "Радио Свободы"* Алсу Курмашеву приговорили к заключению в колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. Ей назначили срок в 6,5 лет.

* Минюст РФ включил издание в реестр СМИ-иностранных агентов.

Александр Юнашев
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