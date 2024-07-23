Песков: Кремль не комментирует призыв США освободить осуждённых в РФ журналистов

За комментарием по поводу призыва посольства США к освобождению осуждённой в России журналистки Алсу Курмашевой стоит обратиться к МИД РФ. Об этом в беседе заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве", — посоветовал официальный представитель Кремля.

Напомним, что вчера редактора "Радио Свободы"* Алсу Курмашеву приговорили к заключению в колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. Ей назначили срок в 6,5 лет.