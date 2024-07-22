Песков оставил в тайне сведения об обмене с США журналиста-шпиона Гершковича

Кремль не делает заявлений по поводу вопроса о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, которого в России приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне нечего ответить на этот вопрос, я это оставляю без ответа", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, свидетельствует ли вынесение приговора Гершковичу о том, что тема с его обменом может решиться ещё до выборов президента в США.