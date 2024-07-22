Песков оставил в тайне сведения об обмене с США журналиста-шпиона Гершковича
Песков: Кремль не даёт комментариев по поводу возможного обмена Гершковича
Эван Гершкович. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Кремль не делает заявлений по поводу вопроса о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, которого в России приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мне нечего ответить на этот вопрос, я это оставляю без ответа", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, свидетельствует ли вынесение приговора Гершковичу о том, что тема с его обменом может решиться ещё до выборов президента в США.
Напомним, что Эвана Гершковича задержали в 2023 году в Екатеринбурге, пока он собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Путин отмечал, что США делают шаги для освобождения своего журналиста, но Москва пойдёт навстречу только при определённых условиях. Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.