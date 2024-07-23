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Регион
23 июля, 09:51

Песков не стал опровергать возможность визита Асада и Эрдогана в Москву

Песков: Москва прорабатывает вопрос об организации встречи Асада и Эрдогана

В России активно обсуждают возможную организацию контактов между глава Турции и Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что в Москве якобы планируется встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

"Вопрос способствования организации определённых контактов между турецкими и сирийскими представителями на различных уровнях действительно на повестке дня", — подтвердил представитель Кремля.

Эрдоган: Путин рассматривает возможность встречи по Сирии в Турции
Эрдоган: Путин рассматривает возможность встречи по Сирии в Турции

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова взять курс на нормализацию отношений с Сирией, поэтому турецкий МИД занимается вопросами организации переговоров главы Турции с Башаром Асадом на нейтральной территории.

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Владимир Озеров
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