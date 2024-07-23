Песков не стал опровергать возможность визита Асада и Эрдогана в Москву

В России активно обсуждают возможную организацию контактов между глава Турции и Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что в Москве якобы планируется встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.