Песков не стал опровергать возможность визита Асада и Эрдогана в Москву
Песков: Москва прорабатывает вопрос об организации встречи Асада и Эрдогана
В России активно обсуждают возможную организацию контактов между глава Турции и Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что в Москве якобы планируется встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.
"Вопрос способствования организации определённых контактов между турецкими и сирийскими представителями на различных уровнях действительно на повестке дня", — подтвердил представитель Кремля.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова взять курс на нормализацию отношений с Сирией, поэтому турецкий МИД занимается вопросами организации переговоров главы Турции с Башаром Асадом на нейтральной территории.