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Число погибших при атаке дронов ВСУ на паром "Кавказ" выросло до двух

23 июля, 10:19

freepik / freepic.diller

Количество погибших в результате удара украинских беспилотников по парому в порту "Кавказ" в Керченском проливе увеличилось до двух. Об этом пишет портал 93.RU со ссылкой на свои источники.

По последним данным, травмы получили пять человек, сред них как сотрудники порта, так и те, кто находился на самом пароме. О состоянии пострадавших не сообщается.

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Напомним, утром украинское военные с помощью беспилотников атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Керченском проливе. Изначально сообщалось об одном погибшем, также есть раненные.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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