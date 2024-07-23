Число погибших при атаке дронов ВСУ на паром "Кавказ" выросло до двух 23 июля, 10:19 freepik / freepic.diller

Количество погибших в результате удара украинских беспилотников по парому в порту "Кавказ" в Керченском проливе увеличилось до двух. Об этом пишет портал 93.RU со ссылкой на свои источники.

По последним данным, травмы получили пять человек, сред них как сотрудники порта, так и те, кто находился на самом пароме. О состоянии пострадавших не сообщается.

Напомним, утром украинское военные с помощью беспилотников атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Керченском проливе. Изначально сообщалось об одном погибшем, также есть раненные.

Авторы Татьяна Миссуми