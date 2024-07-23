В Эстонии принесло присягу новое правительство ERR: Новое правительство Эстонии во главе с Кристеном Михалом принесло присягу 23 июля, 10:41 ТАСС / dpe

В Эстонии новое правительство принесло присягу во главе с кандидатом на пост премьера страны Кристеном Михалом. Об этом сообщает телекомпания ERR, комментируя начало работы нового кабмина.

"Во вторник, 23 июля, члены нового правительства Эстонской Республики под руководством <...> Михала принесли присягу перед Рийгикогу (парламентом). После этого правительство вступило в должность", — говорится в материале.

В новое правительсто вошли Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200. Предыдущий премьер страны Кая Каллас ранее ушла в отставку, так как её избрали на должность представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.

Напомним, 15 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, но до вступления в должность нового кабмина Каллас продолжала исполнять свои обязанности. Накануне, 22 июля, президент Эстонии Алар Карис утвердил состав нового правительства.

Авторы Татьяна Миссуми