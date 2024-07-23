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23 июля, 10:48

В Подмосковье 4-летний мальчик едва не погиб от укуса гадюки на даче

В Московской области ядовитая гадюка укусила гулявшего по дачному участку четырёхлетнего мальчика. Ребёнок едва не погиб, сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, мальчик почувствовал неприятное ощущение во время прогулки, но не придал этому большого значения. После этого он показал родителям укушенную ногу, но и взрослые не сразу осознали всю опасность ситуации.

В Подмосковье гадюка укусила за ногу 4-летнего мальчика, гулявшего по дачному участку. Фото © SHOT

В Подмосковье гадюка укусила за ногу 4-летнего мальчика, гулявшего по дачному участку. Фото © SHOT

Однако вскоре на ноге ребёнка стал образовываться серьёзный отёк. Тогда родители в срочном порядке отвезли его в Московский областной центр охраны материнства и детства, специалисты которого уберегли мальчика от трагических, и возможно, фатальных, последствий.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Сургуте: 8-летний мальчик попал в реанимацию, нарвавшись на гадюку во время прогулки по парку. Пресмыкающееся вонзило клыки в его палец, но ребёнок не смог сообщить о случившемся родителям, так как обладает расстройством аутического спектра, а взрослые приняли проявления укуса за перелом.

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Shutterstock / FOTODOM / Speziali Stefano

Юрий Лысенко
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