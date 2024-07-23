Путин разрешил главе Счётной палаты в острых случаях "снимать трубку" и звонить лично ему

"Очень рассчитываю на то, что Вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", — сообщил Путин на совещании, где обсуждалась эффективность использования ведомствами бюджетных средств