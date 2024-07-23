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23 июля, 10:53

Путин разрешил главе Счётной палаты в острых случаях "снимать трубку" и звонить лично ему

Путин призвал Кавальчука в случае финансового криминала сообщать ему напрямую

Президент России Владимир Путин призвал главу Счётной палаты Бориса Ковальчука в случае нарушения финансовой дисциплины или криминала, связанного с незаконными действиями в отношении бюджетных средств, сообщать ему напрямую. Видеофрагменты их беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин попросил Кавальчука в наиболее острых случаях "снимать трубку" и звонить ему напрямую. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Очень рассчитываю на то, что Вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", — сообщил Путин на совещании, где обсуждалась эффективность использования ведомствами бюджетных средств

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Ранее Путин провёл встречу с генеральным директором компании "Русгидро" Виктором Хмариным. Руководитель организации отчитался главе о результатах деятельности холдинга. Он сообщил о построенных 500 километрах линий электропередачи на Чукотке, начале эксплуатации Красногорской малой ГЭС-1 на 25 МВт в Карачаево-Черкесии, а также успешном завершении работ на одном из блоков ТЭЦ-2 во Владивостоке.

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Life.ru

Александра Мышляева
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