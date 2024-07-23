Российские военные уничтожили цех по производству дронов для ВСУ 23 июля, 10:54 ВС РФ Уничтожили цех по сборке БПЛА. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за сутки поразили украинский цех по производству беспилотников и радиолокационную станцию СТ68, а также нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в 138 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, силы ПВО России уничтожили три французские авиабомбы Hammer, 15 американских снарядов системы залпового огня HIMARS и 151 беспилотник, в том числе 82 были сбиты над российской территорией.

Также Минобороны РФ сообщало, что подразделение группировки войск "Центр" уничтожила очередной американский танк Abrams, за которые выдаётся награда в полмиллиона рублей, а также лишила противника трёх складов со снарядами.

Авторы Татьяна Миссуми