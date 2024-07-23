Опрос: 32% украинцев согласны поступиться территориями ради перемирия 23 июля, 11:41 freepik / teksomolika

На Украине за год в три раза увеличилось число граждан, готовых ради окончания противостояния с Россией поступиться территориями страны. Об этом говорится в исследовании, проведённом Киевским институтом социологических исследований с 16 по 22 мая 2024 года и с 20 по 25 июня 2024 года. В опросах поучаствовали 1067 и 2008 человек соответственно.

"В период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство — 82-87% — стабильно выступали против каких-либо уступок. После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам", — указано в тексте.

Уже к концу прошлого года 19% украинцев признались, что согласны на территориальные уступки, в феврале текущего года этот показатель вырос до 26%. А в мае уже 32% респондентов согласились, что Киев должен пожертвовать частью своих земель ради прекращения боевых действий.

Ранее украинский Центр Разумкова на основе проведённого социологического опроса сделал выводы о том, что 43,9% украинцев согласны на переговоры с Россией. Противоположной точки зрения придерживаются 35% респондентов, а 21,1% воздержались от ответа.

Авторы Татьяна Миссуми