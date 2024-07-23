Путин: Россия нарастила рекордные объёмы поставок энергоресурсов в Китай 23 июля, 13:02 freepik

Россия нарастила рекордные объёмы поставок энергоресурсов в Китай, постоянно развивая сотрудничество в топливных отраслях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в обращении к участникам шестого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Рекордных объёмов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая. Специалисты наших стран вместе работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, повышением их экологической безопасности", — отмечается в тексте.

Путин подчеркнул важность форума, который объединил бизнес и представителей государственных органов в вопросах энергетики. Президент выразил надежду, что инициативы, высказанные на мероприятии, получат возможность реализоваться в ближайшее время. Также он добавил, что новая платформа "Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества" поможет найти уникальные возможности партнёрства в данной сфере.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что благодаря запуску газопровода "Сила Сибири" и планируемого "дальневосточного" маршрута Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай. В следующем году объём экспортированного газа достигнет запланированной отметки в 38 миллиардов кубических метров в год, подчеркнул он.

Авторы Татьяна Миссуми