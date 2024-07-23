Мэр Воркуты Шапошников вернулся домой с военной службы в зоне СВО

Руководитель администрации города Воркута (республика Коми) Ярослав Шапошников вернулся из зоны Специальной военной операции. Мэр находился там с мая 2023 года. В своём Telegram-канале он сообщил об окончании службы.

"Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, отдав долг родине. На некоторое время я уеду в отпуск — хочу повидаться с родителями и просто выспаться. Впереди много работы, спасибо всем за поддержку в течение этого года", – написал Шапошников.