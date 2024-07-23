Мэр Воркуты Шапошников вернулся домой с военной службы в зоне СВО
Ярослав Шапошников. Фото © Vk / Ярослав Шапошников
Руководитель администрации города Воркута (республика Коми) Ярослав Шапошников вернулся из зоны Специальной военной операции. Мэр находился там с мая 2023 года. В своём Telegram-канале он сообщил об окончании службы.
"Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, отдав долг родине. На некоторое время я уеду в отпуск — хочу повидаться с родителями и просто выспаться. Впереди много работы, спасибо всем за поддержку в течение этого года", – написал Шапошников.
Напомним, что мэр города отправился служить в зону СВО в составе команды от Коми. Он пояснил, что ещё в конце марта 2023 года сделал публичное заявление о предстоящем отбытии на службу по контракту. Тогда Шапошников немного отсрочил поездку в зону СВО по просьбе главы Республики Коми Владимира Уйбы.