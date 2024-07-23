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23 июля, 13:32

Картаполов объяснил, каких гаджетов не коснётся запрет на смартфоны на передовой СВО

Депутат Картаполов: Наказания за гаджеты для боевой работы на СВО не будет

В поправках к закону о запрете на ношение смартфонов солдатам на передовой в зоне СВО речь не идёт о специальных боевых гаджетах. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Во-первых, речь не идёт о гаджетах, используемых для боевой работы. Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И, в-третьих, на урегулирование ранее принятых решений", — написал депутат в своём телеграм-канале.

Таким образом политик прокомментировал поправки, согласно которым за ношение бойцами гаджетов с выходом в Интернет, записывающих фото, видео или аудио, может грозить до 10 суток ареста.

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Но не только рассекречиванием мест дислокации грозит ношение телефона в зоне боевых действий. Разрешение на аудио- и видеотехнику повышает риск шпионажа в армии. Поиск таких неблагонадёжных лиц особенно популярен на Украине. Недавно стало известно, что жительница Львовской области сдала мужа СБУ, потому что тот якобы шпионил в пользу России.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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