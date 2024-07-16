Убитый боец ВСУ слил России координаты базы в Италии, где тайно тренируют украинских солдат

Александр Электрик Журабей много фотографировал себя и новых товарищей во время обучения на территории Италии в мае прошлого года. Однако он даже не подумал выключить геолокацию, из-за чего в файлах сохранились координаты лагеря и даты. С этим же телефоном военный позже попал на фронт. Боец оказался неосторожен в переписке с украинскими солдатами. В чатах у него сохранились таблицы с расписанием и списком бойцов, которые отправляются на передовую в следующую смену. В итоге солдата ликвидировали, а телефон с ценными сведениями нашли и вскрыли.