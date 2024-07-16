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16 июля, 15:08

Убитый боец ВСУ слил России координаты базы в Италии, где тайно тренируют украинских солдат

RT: В телефоне ликвидированного солдата ВСУ нашли координаты базы в Италии

Вэсэушник сделал селфи и спалил секретные данные. Обложка © Telegram / RT на русском

Вэсэушник сделал селфи и спалил секретные данные. Обложка © Telegram / RT на русском

В телефоне бойца ВСУ, ликвидированного в зоне специальной военной операции, нашли координаты секретной базы в Италии, где тайно тренируют украинских солдат. Об этом сообщает RT.

Александр Электрик Журабей много фотографировал себя и новых товарищей во время обучения на территории Италии в мае прошлого года. Однако он даже не подумал выключить геолокацию, из-за чего в файлах сохранились координаты лагеря и даты. С этим же телефоном военный позже попал на фронт. Боец оказался неосторожен в переписке с украинскими солдатами. В чатах у него сохранились таблицы с расписанием и списком бойцов, которые отправляются на передовую в следующую смену. В итоге солдата ликвидировали, а телефон с ценными сведениями нашли и вскрыли.

Засевшие в подвалах Работино бойцы ВСУ начали расстреливать товарищей
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Ранее Life.ru раскрыл читателям гонорары иностранных наёмников в рядах ВСУ. По данным военного эксперта, таким солдатам платят около 1500 долларов ежесуточно. При этом контингент обычно состоит преимущественно из граждан Польши, но есть и французские наёмники. Один из таких легионеров выложил занятное видео с логовом своей бригады на Украине.

Наталья Афонина
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