Убитый боец ВСУ слил России координаты базы в Италии, где тайно тренируют украинских солдат
RT: В телефоне ликвидированного солдата ВСУ нашли координаты базы в Италии
Вэсэушник сделал селфи и спалил секретные данные. Обложка © Telegram / RT на русском
В телефоне бойца ВСУ, ликвидированного в зоне специальной военной операции, нашли координаты секретной базы в Италии, где тайно тренируют украинских солдат. Об этом сообщает RT.
Александр Электрик Журабей много фотографировал себя и новых товарищей во время обучения на территории Италии в мае прошлого года. Однако он даже не подумал выключить геолокацию, из-за чего в файлах сохранились координаты лагеря и даты. С этим же телефоном военный позже попал на фронт. Боец оказался неосторожен в переписке с украинскими солдатами. В чатах у него сохранились таблицы с расписанием и списком бойцов, которые отправляются на передовую в следующую смену. В итоге солдата ликвидировали, а телефон с ценными сведениями нашли и вскрыли.
Ранее Life.ru раскрыл читателям гонорары иностранных наёмников в рядах ВСУ. По данным военного эксперта, таким солдатам платят около 1500 долларов ежесуточно. При этом контингент обычно состоит преимущественно из граждан Польши, но есть и французские наёмники. Один из таких легионеров выложил занятное видео с логовом своей бригады на Украине.