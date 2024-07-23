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23 июля, 13:53

13 детей и 11 взрослых пострадали при падении рейсового автобуса в овраг по пути в Геленджик

Автобус "Ростов – Геленджик" перевернулся на Кубани, 24 человека в больнице

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Фото © ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Фото © ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Автобус "Ростов – Геленджик" попал в жёсткое ДТП у посёлка Черноморский Северского района Краснодарского края на автодороге "Краснодар — Верхнебаканский". После падения транспортного средства в овраг 13 детей и 11 взрослых обратились за помощью в больницу.

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Видео © VK / ЧП Краснодар | новости

По словам очевидцев, водитель автобуса "Кинг Лонг" попытался уйти от столкновения с фурой, которая в этот момент вылетела на встречку. Несмотря на удачный манёвр автобус вылетел с мокрой дороги и свалился в кювет. В транспорте находилось 32 человека, информирует ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Фото © ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Фото © ГУ МВД России по Краснодарскому краю

"Пассажирский автобус съехал с автодороги и перевернулся набок, в результате чего пострадало девять человек (все совершеннолетние), доставлены в ЦРБ. Для дополнительного обследования в больницу доставлено 15 человек, из них 4 детей", – сообщила администрация МО Северский район.

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Фото © Администрация МО Северский район

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Фото © Администрация МО Северский район

Трое граждан Монголии погибли в ДТП с автобусом на Алтае
Трое граждан Монголии погибли в ДТП с автобусом на Алтае

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ОМВД, Госавтоинспекция проводит проверку и изучает записи видеорегистратора для выяснения причин аварии. Прокуратура Северского района уже начала проверку по факту ДТП.

Ранее Life.ru рассказал о том, что в ДТП с участием автобуса в Нижегородской области пострадали 4 человек. Водитель не смог справиться с управлением и угодил в кювет. Всего в автобусе на момент аварии находилось 19 пассажиров.

Наталья Афонина
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