13 детей и 11 взрослых пострадали при падении рейсового автобуса в овраг по пути в Геленджик

Автобус "Ростов – Геленджик" попал в жёсткое ДТП у посёлка Черноморский Северского района Краснодарского края на автодороге "Краснодар — Верхнебаканский". После падения транспортного средства в овраг 13 детей и 11 взрослых обратились за помощью в больницу.

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Видео © VK / ЧП Краснодар | новости

По словам очевидцев, водитель автобуса "Кинг Лонг" попытался уйти от столкновения с фурой, которая в этот момент вылетела на встречку. Несмотря на удачный манёвр автобус вылетел с мокрой дороги и свалился в кювет. В транспорте находилось 32 человека, информирует ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Фото © ГУ МВД России по Краснодарскому краю

"Пассажирский автобус съехал с автодороги и перевернулся набок, в результате чего пострадало девять человек (все совершеннолетние), доставлены в ЦРБ. Для дополнительного обследования в больницу доставлено 15 человек, из них 4 детей", – сообщила администрация МО Северский район.

Автобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае. Фото © Администрация МО Северский район

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ОМВД, Госавтоинспекция проводит проверку и изучает записи видеорегистратора для выяснения причин аварии. Прокуратура Северского района уже начала проверку по факту ДТП.