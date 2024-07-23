Неверов рассказал, куда уходит с должности вице-спикера Госдумы
Неверов перейдёт на работу в комитет по делам национальностей
Бывший вице-спикер палаты парламента Сергей Неверов рассказал, что решил перейти на работу в комитет по делам национальностей. По его словам, на данный момент в России вопрос отношений между народами является важным, поэтому он решил продолжить работу там в качестве депутата.
Неверов рассказал, куда уходит с должности вице-спикера Госдумы. Видео © Телеграм / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
"Я считаю, что во многонациональной России вопрос межнационального согласия и мира — это очень важная тема. Поэтому, если комитет поддержит, то пойду в комитет по делам национальностей", — сказал Неверов в разговоре с радиостанцией "Маяк".
Ранее Life.ru сообщал, что дума в ходе пленарного заседания приняла решение освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента. С должностей также сняли председателя комитета по энергетике Павла Завального и главу комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.
ТАСС / Фадеичев Сергей