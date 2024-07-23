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23 июля, 14:15

Неверов рассказал, куда уходит с должности вице-спикера Госдумы

Неверов перейдёт на работу в комитет по делам национальностей

Бывший вице-спикер палаты парламента Сергей Неверов рассказал, что решил перейти на работу в комитет по делам национальностей. По его словам, на данный момент в России вопрос отношений между народами является важным, поэтому он решил продолжить работу там в качестве депутата.

Неверов рассказал, куда уходит с должности вице-спикера Госдумы. Видео © Телеграм / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

"Я считаю, что во многонациональной России вопрос межнационального согласия и мира — это очень важная тема. Поэтому, если комитет поддержит, то пойду в комитет по делам национальностей", — сказал Неверов в разговоре с радиостанцией "Маяк".

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Ранее Life.ru сообщал, что дума в ходе пленарного заседания приняла решение освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента. С должностей также сняли председателя комитета по энергетике Павла Завального и главу комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

Обложка ©

ТАСС / Фадеичев Сергей

Александра Мышляева
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