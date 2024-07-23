Более 10 тысяч бойцов "Вагнера" получат удостоверения ветерана

"Фонд "Защитники Отечества" передал в Минобороны РФ более 25 000 комплектов документов для получения удостоверений ветерана боевых действий сотрудниками ЧВК "Вагнер". Комиссия приняла решение о выдаче свыше 10 000 удостоверений", — рассказала Цивилёва.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет давать статус ветерана боевых действий бойцам СВО на территории Херсонской и Запорожской областей с момента, когда эти регионы присоединились к России. Эти изменения планируется внести в закон "О ветеранах".