Более 10 тысяч бойцов "Вагнера" получат удостоверения ветерана
Цивилёва: Свыше 10 тысяч удостоверений ветерана выдадут экс-бойцам ЧВК "Вагнер"
Свыше 10 000 бывших бойцов ЧВК "Вагнер" выдадут удостоверения ветерана боевых действий. Об этом заявила глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва в своём телеграм-канале.
"Фонд "Защитники Отечества" передал в Минобороны РФ более 25 000 комплектов документов для получения удостоверений ветерана боевых действий сотрудниками ЧВК "Вагнер". Комиссия приняла решение о выдаче свыше 10 000 удостоверений", — рассказала Цивилёва.
Ранее Life.ru сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет давать статус ветерана боевых действий бойцам СВО на территории Херсонской и Запорожской областей с момента, когда эти регионы присоединились к России. Эти изменения планируется внести в закон "О ветеранах".
ТАСС / Александр Река