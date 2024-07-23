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Регион
23 июля, 14:54

Более 10 тысяч бойцов "Вагнера" получат удостоверения ветерана

Цивилёва: Свыше 10 тысяч удостоверений ветерана выдадут экс-бойцам ЧВК "Вагнер"

Свыше 10 000 бывших бойцов ЧВК "Вагнер" выдадут удостоверения ветерана боевых действий. Об этом заявила глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва в своём телеграм-канале.

"Фонд "Защитники Отечества" передал в Минобороны РФ более 25 000 комплектов документов для получения удостоверений ветерана боевых действий сотрудниками ЧВК "Вагнер". Комиссия приняла решение о выдаче свыше 10 000 удостоверений", — рассказала Цивилёва.

Цивилёва: Фонд "Защитники Отечества" зарегистрировал 1,4 миллиона обращений
Цивилёва: Фонд "Защитники Отечества" зарегистрировал 1,4 миллиона обращений

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет давать статус ветерана боевых действий бойцам СВО на территории Херсонской и Запорожской областей с момента, когда эти регионы присоединились к России. Эти изменения планируется внести в закон "О ветеранах".

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ТАСС / Александр Река

Александра Мышляева
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