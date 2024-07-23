На ТЭЦ-27 в Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии

На ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах в аварийном порядке отключилась электроэнергия. Станцию переключают на резервные источники питания. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

"Администрация информирует: 23.07.2024 года, улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, улица 1-й Рупасовский переулок. Произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27. Ведётся переподключение на резервные источники питания", — сказано в публикации.