Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 15:41

На ТЭЦ-27 в Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии

Мытищинская ТЭЦ-27. Обложка © "Мосэнерго"

Мытищинская ТЭЦ-27. Обложка © "Мосэнерго"

На ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах в аварийном порядке отключилась электроэнергия. Станцию переключают на резервные источники питания. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

"Администрация информирует: 23.07.2024 года, улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, улица 1-й Рупасовский переулок. Произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27. Ведётся переподключение на резервные источники питания", сказано в публикации.

В ряде южных регионов России ввели графики временных отключений электричества
В ряде южных регионов России ввели графики временных отключений электричества

Ранее Life.ru сообщал, что из-за накрывшей Краснодарский край жары порядка десяти тысяч жителей Анапы остались без света. В мэрии ситуацию объяснили перегруженными из-за фантастически высокой температуры электросетями.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров