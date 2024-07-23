Девочка выпрыгнула с 3-го этажа детдома в Уфе после зверского избиения до потери памяти

В Уфе 15-летняя девочка выпрыгнула из окна женского туалета на третьем этаже детского дома, спасаясь от другого воспитанника учреждения, избившего её. После этого она оказалась в реанимации, сообщает SHOT.

15-летняя воспитанница детдома выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от побоев. Видео © SHOT

"Он начинает на меня быковать и говорит: "Да ты ненормальная!", и всё такое. Самый первый удар я получила в солнечное сплетение. После этого я получила сильный удар по затылку, и у меня сильно заболела голова, и после этого момента я не помню, что да как. Я попала в больницу не помню каким образом. Ну, я доехала до парня и после этого ничего не помню", — рассказала SHOT пострадавшая.

15-летняя воспитанница детдома выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от побоев. Фотография © SHOT

Как выяснил телеграм-канал, девочку по имени Вероника бил в женском туалете парень по имени Айдар. Она рассказала, что просила его прекратить, но мольбы на него никак не повлияли. Обидчик не позволял ей выбежать из комнаты, поэтому Вероника была вынуждена прыгнуть в окно, после чего как-то добралась до дома своего молодого человека, который вызвал скорую.

15-летняя воспитанница детдома выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от побоев. Фотография © SHOT

Медики госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение, где у неё выявили черепно-мозговую травму и множественные гематомы. В администрации детского дома говорят, что Вероника выдумала драку, а на самом деле хотела сбежать к своему парню и выбрала для этого опасный для здоровья и жизни путь. Полицейские выясняют детали случившегося.