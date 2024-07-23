Первый фестиваль "Новых медиа" стартовал в подмосковном кластере "Сенеж"
Первый фестиваль "Новых медиа" стартовал в подмосковном кластере "Сенеж". Участниками форума стали около четырёхсот выпускников образовательной программы "Мастерская новых медиа" из различных уголков России. В течение следующей недели молодые люди будут развивать навыки в создании контента и управлении медиа.
Первый фестиваль "Новых медиа" стартовал в подмосковном кластере "Сенеж". Видео © Life.ru
В день открытия на мероприятии выступили Мария Захарова, официальный представитель МИД России, и редакционный директор издательского дома News Media Арам Габрелянов. Они поделились своим опытом и ответили на актуальные вопросы. Также в программе были встречи с известными медиатехнологами, блогерами, политическими и культурными деятелями.
"Медийщики, профессионалы всей страны приезжают и могут сочетать всё: и работу, и вот такой потрясающий отдых. Уникальная возможность — иметь доступ к разговору между теми, кто начинает путь в медиа, или теми, кто только оттачивает своё мастерство, с теми, кто в этой сфере работает уже давно", — отметила Захарова.
Очень хорошие ребята, и это перспективнейшее дело. На самом деле то, что сейчас делает Кириенко с ними, — это огромная смена элит. Молодые приходят на смену тем элитам, которые были связаны со СМИ.
Редакционный директор издательского дома News Media Арам Габрелянов
Ранее сообщалось, что впервые на российскую программу "Мастерская новых медиа" приехали специалисты из Италии, Франции, Индии, Белоруссии, Эстонии и Туркменистана, а также журналисты из 32 регионов РФ. Они получат знания о работе в новых медиа от лучших экспертов и практиков.
Life.ru