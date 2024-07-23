Первый фестиваль "Новых медиа" стартовал в подмосковном кластере "Сенеж". Участниками форума стали около четырёхсот выпускников образовательной программы "Мастерская новых медиа" из различных уголков России. В течение следующей недели молодые люди будут развивать навыки в создании контента и управлении медиа.

Первый фестиваль "Новых медиа" стартовал в подмосковном кластере "Сенеж". Видео © Life.ru

В день открытия на мероприятии выступили Мария Захарова, официальный представитель МИД России, и редакционный директор издательского дома News Media Арам Габрелянов. Они поделились своим опытом и ответили на актуальные вопросы. Также в программе были встречи с известными медиатехнологами, блогерами, политическими и культурными деятелями.

"Медийщики, профессионалы всей страны приезжают и могут сочетать всё: и работу, и вот такой потрясающий отдых. Уникальная возможность — иметь доступ к разговору между теми, кто начинает путь в медиа, или теми, кто только оттачивает своё мастерство, с теми, кто в этой сфере работает уже давно", — отметила Захарова.

Очень хорошие ребята, и это перспективнейшее дело. На самом деле то, что сейчас делает Кириенко с ними, — это огромная смена элит. Молодые приходят на смену тем элитам, которые были связаны со СМИ. Редакционный директор издательского дома News Media Арам Габрелянов