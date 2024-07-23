Ракетная опасность объявлена в Курской области

Угроза ракетной опасности объявлена на территории Курской области, жителям следует укрыться в подвалах и защищённых помещениях. Об этом заявил телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — предупредил глава региона.