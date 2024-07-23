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23 июля, 17:12

Ракетная опасность объявлена в Курской области

Угроза ракетной опасности объявлена на территории Курской области, жителям следует укрыться в подвалах и защищённых помещениях. Об этом заявил телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — предупредил глава региона.

Два БПЛА самолётного типа уничтожено над Белгородской областью
Два БПЛА самолётного типа уничтожено над Белгородской областью

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские силы ПВО уничтожили 8 беспилотников самолётного типа, с помощью которых украинская армия пыталась провести свои атаки в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.

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Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Андрей Бражников
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