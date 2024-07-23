Мужчина ранен при взрыве сброшенной с дрона ВСУ бомбы в Курской области

Один мирный житель ранен в результате взрыва после сброса взрывного устройства с украинского БПЛА в деревне Анатольевка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов у Телеграм-канале.

"В деревне Анатольевке Рыльского района после сброса взрывного устройства с украинского коптера ранение получил местный житель. В настоящее время он доставляется в Рыльскую районную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь", – обещал руководитель области.

Также взрывом было повреждено домовладение, в котором проживал пострадавший. Ему помогу в восстановлении имущества.