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Регион
23 июля, 18:45

Мужчина ранен при взрыве сброшенной с дрона ВСУ бомбы в Курской области

Один мирный житель ранен в результате взрыва после сброса взрывного устройства с украинского БПЛА в деревне Анатольевка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов у Телеграм-канале.

"В деревне Анатольевке Рыльского района после сброса взрывного устройства с украинского коптера ранение получил местный житель. В настоящее время он доставляется в Рыльскую районную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь", – обещал руководитель области.

Также взрывом было повреждено домовладение, в котором проживал пострадавший. Ему помогу в восстановлении имущества.

Ракетная опасность объявлена в Курской области
Ракетная опасность объявлена в Курской области

Тем временем российские войска планомерно уничтожают причину таких атак со стороны ВСУ. Так, наши ребята поразили в зоне СВО цех по производству беспилотников для украинской армии.

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Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Андрей Бражников
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