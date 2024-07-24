Всемирный сбой задержал 200 рейсов авиакомпании в Таиланде

Из-за всемирного компьютерного сбоя, который несколько дней назад вывел из строя один из программных продуктов Microsoft, задействованный для регистрации пассажиров на авиарейсы, произошли задержки 200 рейсов авиакомпании Air Asia Thailand, создав трудности для 40 тысяч пассажиров, пишет газета Bangkok Post, ссылаясь на главу коммерческого департамента авиакомпании Тханситу Аккариттхипиром.

"Временный переход на ручное оформление при регистрации стал причиной задержек рейсов, которые продолжались двое суток", — уточнила Аккариттхипиром.

Сейчас влияние сбоя на рейсы прекратилось. Компания смогла перевезти более 500 тысяч тремя тысячами рейсов после начала проблем.

Air Asia Thailand пострадала больше всех в аэропортах Таиланда. Проблемы возникли в бангкокских аэропортах Суваннапхум и Донмыанг, в воздушной гавани Пхукета и других трёх аэропортах страны.