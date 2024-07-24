Названы признаки рака простаты на ранних стадиях

Частота развития рака простаты главным образом связана с возрастом мужчин, рассказал "Газете.ru" онкоуролог Антон Одегнал. Поэтому среди пациентов с таким диагнозом много тех, кому около 50 лет.

"Хотя опухоль простаты довольно распространена среди мужчин, она хорошо поддаётся лечению даже на IV стадии и имеет самые лучшие прогнозы по выживаемости по сравнению с другими мужскими онкозаболеваниями", — пояснил Одегнал.

По его словам, у рака простаты есть характерные особенности. Это медленный рост и не такое агрессивное поведение злокачественной опухоли. У ряда людей образование может бессимптомно увеличиваться годами. Первые симптомы мужчины чаще замечают поздно, когда опухоль начинает давить на мочевой канал. Иногда аденокарциномы дают метастазы в кости, мочевой пузырь, стенки прямой кишки. Среди симптомов может быть кровь в моче и болезненное мочеиспускание.

То же касается непроизвольного мочеиспускания. Недержание происходит, когда мочевой канал сдавливается опухолью. В этом случае лучше обратиться к специалисту, пока дело не дошло до необходимости экстренной помощи. Сюда же относится слабая струя при мочеиспускании. Ещё симптом — отёчность половых органов, уплотнённость лимфоузлов в паху, боли в промежности, эректильная дисфункция. Если анализы показывают, что в крови повышен специфический антиген ПСА (выше 4 нг/мл), значит, в простате начались патологические изменения. Если показатель выше 10 нг/мл, речь может идти о злокачественной опухоли с метастазами.