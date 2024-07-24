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23 июля, 21:54

Киркорову помогли выбраться из каньона на Кубани и довезли до отеля

Киркоров сообщил, что его эвакуировали из опасного каньона в Краснодарском крае

Певец Филипп Киркоров и съёмочная группа фильма "Братья" выбрались из каньона в Краснодарском крае и теперь находятся в отеле в Сочи, все живы и здоровы. Об этом певец сообщил в соцсетях.

"Наконец-то мы добрались, нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Всё это закончилось сегодня. Спасибо вам большое за переживания. Мы живы, здоровы. Спасибо тем, кто был с нами, кто нас вытаскивал, спасал, помогал выбираться из этих ущелий, из этих стихийных бедствий", — сообщил король эстрады.

По его словам, он будет занят на съёмках кино "Братья" в Краснодарском крае примерно ещё два-три месяца.

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Напомним, Киркорова оторвал от съёмочного дня в горах в Сочи ураган, из-за которого народный артист застрял прямо там, на верхотуре. В своих соцсетях он опубликовал видео, в котором попросил не отдавать его во власть бушующей стихии.

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Telegram / Филипп Киркоров

Анатолий Симоненко
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