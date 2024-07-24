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24 июля, 00:01

Депутат парламента Берлина предложила продать недвижимость, принадлежащую России

Российскую недвижимость в Берлине нужно продать, а вырученные деньги направить Украине. Об этом заявили в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле, сообщает Bild. Речь идёт об участках с домами в восточной части города, которые Россия не продала частным инвесторам, когда её войска уходили из Германии в 1994 году.

Автор этого предложения — уроженка Украины, депутат ХДС Лилия Усик. Правда, она умолчала, что за участками этих домов продолжают ухаживать. По информации соседей, раз в год на участках появляются русскоговорящие мужчины, чтобы выкосить траву. В любом случае в комитете по строительству Берлина сообщили, что на данный момент нет договорённостей по передаче государству российских владений.

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Ранее в Финляндии составили список "потенциально опасной" недвижимости граждан России. Теперь на крючке у государства находятся собственники-россияне, которые якобы нарушили суверенитет и независимость других государств.

Обложка ©

Unsplash / Adam Vradenburg

Анатолий Симоненко
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