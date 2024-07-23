Актриса Лариса Лужина рассказала, как пострадала от антироссийских санкций

Актриса Лариса Лужина, известная миллионам россиян по фильмам "На семи ветрах", "Доктор Шлютер", "Так начиналась легенда" и многим другим, оказалась в неприятном положении. Не первый год знаменитость не может попасть в свою квартиру в Болгарии из-за введённых против РФ санкций. Об этом пишет сайт Mk.ru.

Недвижимостью за границей звезда обзавелась чуть более десяти лет назад. Она мечтала, чтобы дети и внуки могли проводить там свои отпуска. Но из-за ограничений все планы рухнули. Исполнительница призналась, что ей не по карману оплачивать визу в Болгарию. Поэтому от поездки в этом году также пришлось отказаться.

"В Болгарию я действительно не могу попасть уже который год. Виза сейчас стоит 40 тысяч рублей. Я что, сумасшедшая — за такие деньги её покупать? Да и дорога стала очень сложной. Раньше были прямые рейсы: три часа в самолёте, и ты уже на море. А сейчас нужно лететь до Стамбула. Потом платить 200 евро, чтобы добраться до Бургаса. Это стало бессмысленно", — пожаловалась народная артистка РСФСР.

Теперь вместо приятного отдыха Лужина столкнулась с ворохом проблем. В частности, ей приходится платить за содержание жилья, в котором она не бывает. С каждым годом цена растёт. Например, в прошлом году ей пришлось отдать за коммуналку и налог 1100 евро, в этом — ещё больше.