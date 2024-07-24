В парке Йеллоустоун в США внезапно началось извержение гейзера

В Бисквит-Бэйсин в Йеллоустонском национальном парке случилось мощное извержение гейзера. Это яркое зрелище застали посетители, успев снять это на видео, пишет USA Today. Когда гейзер начал извергаться, люди стояли на дощатом настиле, который получил повреждения вследствие произошедшего.

В Бисквит-Бэйсин в Йеллоустонском национальном парке случилось мощное извержение гейзера. Видео © X / HiMyNameIsLogan

"Взрыв произошёл в термальной зоне Бисквит-Бейсин около 10:00 по местному времени", — поясняет издание.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди мчатся по дощатому настилу, а за ними взлетает облако дыма. Геологическая служба сообщает, что теперь Бисквит-Бейсин, а также набережные и парковки закрыты, на месте происшествия работают специалисты. Стоит отметить, что вулканическая активность в регионе Йеллоустоуна сохраняется на обычном уровне, никак не свидетельствует о надвигающемся вулканическом извержении и не указывает на подъём магмы к поверхности.