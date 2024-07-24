Украину заподозрили в попытке сорвать планы РФ в Африке
Le Point: Украина хочет сорвать российские планы на территории Африки
То, что Украина пытается развивать дипотношения с африканскими странами, указывает на её попытки сорвать планы России в регионе. Киев собирается открыть в африканских государствах 20 посольств до конца этого года, хотя у России в регионе вдвое больше диппредставительств, обратил внимание журнал Le Point.
"В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счёт открытия новых посольств", — сообщает издание.
Ранее замминистра нацбезопасности Зимбабве Тендай Чирау заявил, что в наши дни невозможны условия, при которых Африка решит противостоять России. По его словам, Москва всегда была другом, когда регион нуждался в помощи.
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