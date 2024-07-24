Украину заподозрили в попытке сорвать планы РФ в Африке

То, что Украина пытается развивать дипотношения с африканскими странами, указывает на её попытки сорвать планы России в регионе. Киев собирается открыть в африканских государствах 20 посольств до конца этого года, хотя у России в регионе вдвое больше диппредставительств, обратил внимание журнал Le Point.