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Регион
24 июля, 03:00

Украину заподозрили в попытке сорвать планы РФ в Африке

Le Point: Украина хочет сорвать российские планы на территории Африки

То, что Украина пытается развивать дипотношения с африканскими странами, указывает на её попытки сорвать планы России в регионе. Киев собирается открыть в африканских государствах 20 посольств до конца этого года, хотя у России в регионе вдвое больше диппредставительств, обратил внимание журнал Le Point.

"В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счёт открытия новых посольств", — сообщает издание.

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Ранее замминистра нацбезопасности Зимбабве Тендай Чирау заявил, что в наши дни невозможны условия, при которых Африка решит противостоять России. По его словам, Москва всегда была другом, когда регион нуждался в помощи.

Обложка ©

Unsplash / Robert Anasch

Анатолий Симоненко
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