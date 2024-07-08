Путин встретился со своим "сыном" из Уганды

Президент РФ Владимир Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Сириусе, среди них был Дэвис Акампурира из Уганды. Иностранец стал известным после того, как российский лидер в шутку его "усыновил".

На встрече также присутствовали Лукас Адриан Гарсия из Аргентины, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ и глава Росмолодёжи Ксения Разуваева. Президент тепло поприветствовал иностранных гостей и поговорил с каждым. Акампурира, в частности, рассказал, что после возвращения из России к нему было приковано большое внимание, что изменило его жизнь, и в этом году он даже собирается жениться. Также африканец отметил, что на его родине сегодня много молодых политиков, которые нуждаются в том, чтобы им помогли, в частности с образованием.

Разуваева в свою очередь рассказала главе государства, что молодые люди приехали на съезд международного совета дирекции ВФМ. Она также поделилась планами по созданию Ассоциации гражданской журналистики.

"В конце года мы будем собирать гражданских журналистов со всего мира, и ребята на полях совета как раз инициировали создание Ассоциации гражданской журналистики", — сказала Разуваева.

Напомним, Акампурира на встрече с Путиным после ВФМ задал президенту вопрос и признался, что хочет "стать его сыном от Африки" и видеть российского лидера в качестве своего наставника. В ответ Путин пошутил и назвал Акампуриру "сынком".