Путин встретился со своим "сыном" из Уганды
Путин вновь встретился с африканцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе
Президент России Владимир Путин встретился с участниками Всемирного фестиваля молодёжи. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Сириусе, среди них был Дэвис Акампурира из Уганды. Иностранец стал известным после того, как российский лидер в шутку его "усыновил".
На встрече также присутствовали Лукас Адриан Гарсия из Аргентины, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ и глава Росмолодёжи Ксения Разуваева. Президент тепло поприветствовал иностранных гостей и поговорил с каждым. Акампурира, в частности, рассказал, что после возвращения из России к нему было приковано большое внимание, что изменило его жизнь, и в этом году он даже собирается жениться. Также африканец отметил, что на его родине сегодня много молодых политиков, которые нуждаются в том, чтобы им помогли, в частности с образованием.
Разуваева в свою очередь рассказала главе государства, что молодые люди приехали на съезд международного совета дирекции ВФМ. Она также поделилась планами по созданию Ассоциации гражданской журналистики.
"В конце года мы будем собирать гражданских журналистов со всего мира, и ребята на полях совета как раз инициировали создание Ассоциации гражданской журналистики", — сказала Разуваева.
Напомним, Акампурира на встрече с Путиным после ВФМ задал президенту вопрос и признался, что хочет "стать его сыном от Африки" и видеть российского лидера в качестве своего наставника. В ответ Путин пошутил и назвал Акампуриру "сынком".
Путин ответил на шутку участника ВФМ из Уганды, который попросил символически "усыновить" его. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
Напомним, сегодня, 8 июля, Путин в пятый раз посетил форум "Россия". Визит главы государства был приурочен к закрытию выставки, продлившейся целых восемь месяцев и принявшей 18,5 млн гостей. Путин пообщался с сотрудниками выставки, заявив, что филиалы национального центра "Россия" как продолжение выставки-форума будут создаваться и в регионах.