Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов
Telegram запретил владельцам каналов из России получать монетизацию
Telegram запретил владельцам каналов из России получать монетизацию за показываемую пользователям рекламу. Если ранее в разделе "статистика" был соответствующий раздел, то отныне его нет.
С чем связано решение, неизвестно. Мессенджер не комментировал эту информацию официально.
Напомним, недавно Telegram добавил соответствующую возможность для пользователей из России. Однако, как указывал эксперт, речь шла лишь о доходах за платного контента и подписок.
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