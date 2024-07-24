Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов

Telegram запретил владельцам каналов из России получать монетизацию за показываемую пользователям рекламу. Если ранее в разделе "статистика" был соответствующий раздел, то отныне его нет.

С чем связано решение, неизвестно. Мессенджер не комментировал эту информацию официально.