Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 07:08

Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов

Telegram запретил владельцам каналов из России получать монетизацию

Telegram запретил владельцам каналов из России получать монетизацию за показываемую пользователям рекламу. Если ранее в разделе "статистика" был соответствующий раздел, то отныне его нет.

С чем связано решение, неизвестно. Мессенджер не комментировал эту информацию официально.

"Вперёд к миллиарду": Дуров озвучил новое число ежемесячных посетителей Telegram
"Вперёд к миллиарду": Дуров озвучил новое число ежемесячных посетителей Telegram

Напомним, недавно Telegram добавил соответствующую возможность для пользователей из России. Однако, как указывал эксперт, речь шла лишь о доходах за платного контента и подписок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Матвей Константинов
  • Новости
  • Telegram
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров