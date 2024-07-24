В Москве прошла самая холодная ночь с начала июля

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала июля. Столбик термометра упал до отметки 12,4 градуса по Цельсию в северных районах столицы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Прошедшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, опустились до отметки в +12,4 градуса по Цельсию — это самый низкий показатель с начала июля. А вот в центре мегаполиса, на Балчуге, городской "остров тепла" удержал ночную температуру у отметки в +17 градусов по Цельсию", — сообщил метеоролог в своём телеграм-канале.

Похожая ситуация и в Подмосковье. Этой ночью жители Долгопрудного могли наблюдать температуру на отметке не выше +13,5 градуса. Ещё холоднее оказалось в Черустях, там воздух прогрелся всего до +7 градусов.