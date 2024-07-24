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24 июля, 08:33

В Москве прошла самая холодная ночь с начала июля

В Москве прошедшей ночью зафиксировали самую низкую температуру с начала месяца

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала июля. Столбик термометра упал до отметки 12,4 градуса по Цельсию в северных районах столицы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Прошедшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, опустились до отметки в +12,4 градуса по Цельсию — это самый низкий показатель с начала июля. А вот в центре мегаполиса, на Балчуге, городской "остров тепла" удержал ночную температуру у отметки в +17 градусов по Цельсию", сообщил метеоролог в своём телеграм-канале.

Похожая ситуация и в Подмосковье. Этой ночью жители Долгопрудного могли наблюдать температуру на отметке не выше +13,5 градуса. Ещё холоднее оказалось в Черустях, там воздух прогрелся всего до +7 градусов.

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве до конца лета
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве до конца лета

Ранее Life.ru рассказывал о приближении к столичному региону холодного фронта. По прогнозам синоптиков, антициклон принесёт с собой дождь, ветер и низкую температуру. Однако относительно тёплая погода продлится вплоть до конца лета.

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Life.ru

Мария Любицкая
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