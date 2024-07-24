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24 июля, 08:48

При крушении самолёта в Катманду погибли 18 человек, пилот выжил

Разбившийся самолёт в Непале. Обложка © Х / MeetOurWorld

Разбившийся самолёт в Непале. Обложка © Х / MeetOurWorld

Восемнадцать человек погибли при крушении самолёта авиакомпании Saurya Airlines в столице Непала Катманду. Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Трибхуван Субаш Джа.

Крушение самолёта в Катманду. Видео © Х / Vignesh58Viki / Gadhwara27

"На борту самолёта находились девятнадцать человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, с места крушения были извлечены восемнадцать тел. Капитан самолёта был срочно доставлен в больницу", — отметил пресс-секретарь в интервью изданию Himalayan Times.

Авиакомпания также обнародовала список пассажиров рухнувшего самолёта. Согласно данным, на борту находились только сотрудники перевозчика. Очевидцы рассказали, что воздушное судно взлетело с южного конца взлётно-посадочной полосы и внезапно перевернулось. При этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолёт загорелся и выкатился за пределы полосы.

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О том, что в аэропорту Непала разбился самолёт, стало известно утром 24 июля. На борту находилось 19 человек. При этом российских граждан среди пассажиров не было.

Дарья Нарыкова
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