При крушении самолёта в Катманду погибли 18 человек, пилот выжил

Восемнадцать человек погибли при крушении самолёта авиакомпании Saurya Airlines в столице Непала Катманду. Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Трибхуван Субаш Джа.

Крушение самолёта в Катманду. Видео © Х / Vignesh58Viki / Gadhwara27

"На борту самолёта находились девятнадцать человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, с места крушения были извлечены восемнадцать тел. Капитан самолёта был срочно доставлен в больницу", — отметил пресс-секретарь в интервью изданию Himalayan Times.

Авиакомпания также обнародовала список пассажиров рухнувшего самолёта. Согласно данным, на борту находились только сотрудники перевозчика. Очевидцы рассказали, что воздушное судно взлетело с южного конца взлётно-посадочной полосы и внезапно перевернулось. При этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолёт загорелся и выкатился за пределы полосы.